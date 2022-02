De -20 à +11 : l'AS Monaco sort vivante de l'enfer du Pionir et peut continuer à rêver !

EUROLEAGUE

« On peut toujours rêver du Top 8 », sourit Sasa Obradovic. « Pour un club débutant en EuroLeague, ce serait une formidable réussite ! » À l'occasion de son retour au Pionir, où il fut copieusement sifflé en raison des procédures financières qu'il a engagé à l'encontre du Red Star une fois son licenciement acté en décembre 2020, l'ancien entraîneur de l'Étoile Rouge a vécu un condensé de la saison monégasque en 40 minutes.

Le caractère monégasque

Une première mi-temps léthargique, en forme d'opérations ouvertes pour l'équipe serbe. 48 heures après avoir vécu un premier quart-temps verrouillé contre Milan (8-7), les coéquipiers de Nikola Kalinic se sont cette fois régalés (30-19). Cinq minutes plus tard, l'écart atteignait les 20 unités (45-25) avec l'ancien denaisien Austin Hollins (19 points au final) en maître artificier. Comme à l'automne, comme dimanche contre les Metropolitans, la Roca Team semblait incapable de défendre. « Je crois que nous n'avions pas compris à quel point ça allait être chaud au début », avance Sasa Obradovic. « Nous n'avons pas très bien réagi face à l'entame de l'Étoile Rouge. Notre attaque n'était pas en place et nous leur avons laissé des paniers faciles et des contre-attaques, ce qui leur a permis d'engranger plus de confiance » Pourtant, les graines de la tempête avaient déjà été semées avant de retourner aux vestiaires : Monaco n'était qu'à -11 (50-39).



Malgré les huées, Sasa Obradovic a vécu un retour réussi au Pionir

Et effectivement, c'est une toute autre équipe de la Principauté qui est revenue sur les lattes de la Halle Aleksandar Nikolic après l'entracte. Un Donatas Motiejunas en leader du soir (20 points à 6/10, 6 rebonds et 2 passes décisives), un Alpha Diallo en mode couteau suisse (9 points à 4/6, 7 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions), un Dwayne Bacon généréux comme jamais (4 offrandes, pour aller avec ses 17 points à 8/14) et surtout une intensité défense retrouvée. « Ça montre notre caractère », souligne Alpha Diallo. De fait, une fois l'ASM lancée à plein régime, l'Étoile Rouge ne pouvait plus résister (80-91, score final). « La deuxième mi-temps a été complètement différente », embraye Obradovic. « Notre défense a été bien meilleure et nous avons su trouver des mismatchs et certaines choses se sont ouvertes en attaque, comme nous en avions discuté entre nous. »

La Roca Team lancée pleine balle vers le Top 8

Simplement défaite par le Real Madrid, au terme d'une double prolongation, depuis Noël, la Roca Team est l'équipe en vogue de l'EuroLeague en ce moment. À l'issue de la phase aller, Monaco semblait pratiquement hors course pour les playoffs (6v-11d), en chute libre après une énième défaite inquiétante à Berlin. Pourtant, le 26 décembre à Marseille, Oleksiy Yefimov tenait un discours résolument optimiste. « Je suis encore persuadé que quelques matchs à peine suffiraient pour changer de dynamique », nous disait-il. « C'est l'une des raisons qui nous ont fait dire qu'il y avait besoin de changer d'entraîneur. Il est encore trop tôt pour baisser les bras en EuroLeague. Les deux prochains matchs peuvent tout changer. » Méthode Coué ou réelle vision, force est de constater que le manager ukrainien a tapé juste, contre vents et marées à l'époque. Cinq semaines plus tard, l'AS Monaco est désormais dotée d'un bilan équilibré (12v-12d) et se retrouve aux portes du Top 8, juste derrière le Fenerbahçe Istanbul, vainqueur à Milan. Et vu de sa dynamique (6 victoires sur les 7 derniers matchs), la Roca Team sera la seule à décider de son destin. Même à -20 dans le volcan du Pionir...