De Colo et le Fenerbahçe enchaînent, l'Anadolu Efes cède à Munich

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Outre la victoire de Baskonia contre l'ASVEL (91-66), il y avait quatre rencontres de la 15e journée d'EuroLeague jeudi soir. Mal en point sur ce début de saison, le Fenerbahçe Istanbul vient d'enchaîner deux victoires. Après son succès contre l'AS Monaco vendredi dernier, l'équipe de Nando De Colo (18 points à 5/8 aux tirs, 8 rebonds, 4 balles perdues et 5 fautes provoquées pour 28 d'évaluation en 24 minutes) s'est imposée chez le Zénith Saint-Pétersbourg (80-86). C'est dans le dernier quart-temps que les Stambouliotes ont pris le dessus, grâce notamment à l'arrière français.

Leurs voisins stambouliotes de l'Anadolu Efes se sont eux inclinés sur le parquet du Bayern Munich (83-71), qui confirme sa montée en puissance. L'équipe de Rodrigue Beaubois (18 points à 6/13 aux tirs et 3 fautes provoquées pour 14 d'évaluation en 30 minutes) et Adrien Moerman (0 point à 0/2 et 5 rebonds en 23 minutes) a été bloquée à 7 points lors du dernier quart-temps. C'est la deuxième défaite de suite des champions en titre.

Autrement, l'Olympiakos Le Pirée (9 victoires, 5 défaites) est tombé chez l'Etoile Rouge de Belgrade (81-76). Victime d'une entorse de la cheville en match de championnat grec lundi, Moustapha Fall a pu tenir sa place mais il a fini la rencontre à 3 points à 1/3 et 1 rebond. Livio Jean-Charles a lui cumulé 2 points, 3 rebonds et 2 passes décisives pour 5 d'évaluation en 10 minutes. Enfin, le Maccabi Tel-Aviv (7 victoires, 7 défaites) a perdu face à Kazan (74-85) qui bascule dans le positif (8 victoires, 6 défaites).