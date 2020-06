De Colo sur la départ de Zeljko Obradovic : "Clairement pas la décision que nous attendions"

Après cinq très belles saisons au CSKA Moscou, Nando De Colo (33 ans) avait fait le choix de rejoindre le Fenerbahçe à l'été 2019. Parmi les raisons de sa venue à Istanbul il y avait bien entendu la présence sur le banc de celui qui est qualifié comme le plus grand coach de l'histoire du basketball européen, Zeljko Obradovic. Mais ce dernier a décidé de ne pas prolonger avec le club turc qui serait en difficuté financièrement parlant. Le Nordiste a réagi sur Instagram. Ne cachant pas sa surprise, il a bien entendu remercié le technicien serbe de 60 ans.

Reste à savoir si Nando De Colo, qui s'est engagé pour deux saisons avec une troisième saison optionnelle, restera lui aussi au Fenerbahçe. D'autres clubs sont intéressés par l'arrière français, comme la Virtus Bologne.

Definitely not the decision we all expected! but we have to respect his choice. Thank you Coach and enjoy your time off to come back soon... #Legend #Obradovic pic.twitter.com/7MD6MdGgmn