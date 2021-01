Débuts réussis pour Léo Westermann avec le FC Barcelone

Signé le 6 janvier, juste avant la deadline pour changer de club en EuroLeague, Léo Westermann a joué son premier match avec le FC Barcelone jeudi soir pour la 18e journée de la compétition, contre Valence. L'Alsacien a joué 16 minutes dès son premier match, apportant 5 points à 2/5 aux tirs et 4 passes décisives dans une large victoire des siens (89-72). Et surtout un QI basket tant apprécié par son entraîneur Sarunas Jasikevicius, qui l'a déjà encadré deux saisons au Zalgiris Kaunas.

"Je crois que Léo (Westermann) peut apporter beaucoup de choses, comme il l'a fait aujourd'hui (jeudi). Je pense qu'il manque de rythme, mais connaît très bien nos systèmes, il a passé deux ans avec nous (à Kaunas). Ses chiffres ne disent pas la valeur de ce qu'il a fait dans le match de ce soir. Il était toujours au bon endroit, au bon moment, aidant et parlant. Il nous apporte une partie de l'expérience dont nous avons besoin, il était solide et c'est ce que nous recherchions. Je pense qu'il est évident que le gamin n'a pas eu beaucoup de rythme après ne pas avoir joué pendant plus de deux semaines mais il va s'améliorer."