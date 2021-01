Dernier et battu de 39 points par l'Anadolu Efes jeudi, le BC Khimki Region se sépare de Rimas Kurtinaitis

EUROLEAGUE

Dernier de l'EuroLeague (2 victoires en 20 rencontres !), le BC Khimki Region a connu la plus large défaite de son histoire dans la compétition jeudi soir. En déplacement chez l'Anadolu Efes Istanbul, l'équipe russe s'est inclinée 99-60 ! Trop c'est trop, son entraîneur lituanien Rimas Kurtinaitis (60 ans) a été remercié, lui qui dirige pourtant l'une des équipes les mieux rémunérées de la compétition, avec l'arrière scoreur Alexey Shved en tête.



Alexey Shved ne parvient pas à porter le BC Khimki Region à la victoire (photo : EuroLeague)

Andrey Maltsev assurera l'intérim et tentera de permettre à l'équipe de prendre goût aux tâches défensives, elle qui encaisse 90 points par match en EuroLeague. Outre sa très mauvaise première partie de saison en EuroLeague, la formation de la lointaine banlieue moscovite a également perdu à 5 reprises en 10 rencontres de VTB League.

Revenu au club en 2019, Rimas Kurtinaitis avait connu une période plus réussie avec le BC Khimki Region entre 2011 et 2016, remportant notamment l'EuroCup en 2012 et 2015.