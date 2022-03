Deux matchs et un déplacement en 24 heures : Sasa Obradovic n'apprécie pas le calendrier

EUROLEAGUE

Crédit photo : Manuel Vitali

Monaco s’est imposé 78-68 contre Baskonia ce vendredi et fait un grand pas en avant dans la course aux playoffs de l'EuroLeague. Les Monégasques peuvent quasiment valider leur ticket dès jeudi contre Milan. Le coach de la principauté Sasa Obradovic a commenté le match :

"C'est agréable de se battre pour les playoffs. Cela ne ressemblait pas à ça quand je suis arrivé, mais l'excellent travail et notre ambiance d'équipe nous ont amenés à cette situation, pour avoir un si bon résultat. OK, nous savons que nous avons au moins une étape de plus à faire pour assurer cette place dans le Top 8 mais j'en suis satisfait. Aujourd'hui (ce vendredi), nous savions que ce serait un match difficile. C'est une équipe qui pose des problèmes à n'importe quel autre équipe. Nous avions moins d'énergie que dans le match contre l’Olympiakos, mais je dirais que pendant la majeure partie du match, nous avons joué intelligemment. Nous exécutons (les attaques) selon nos forces, et c'est pourquoi je suis heureux."

De son côté Nevan Spahija, coach de la formation basque, a trouvé que ses joueurs ont manqué d’énergie à cause du match contre Fenerbahçe :

"Tout d'abord, je voudrais féliciter Monaco, c'était la meilleure équipe. Nous avons essayé avec un cinq fou que nous n'avons jamais proposé (un cinq small-ball, NDLR). Nous sommes revenus à -7 et nous ne pouvions pas faire plus que cela. Une fois de plus, également je donne du crédit à mes joueurs, ils se sont battus. Nous avons perdu beaucoup d'énergie dans le match contre Fenerbahce et c’est probablement à cause de ce match qu’ils n'ont pas fait une grande performance ce soir."

Sasa Obradovic n'apprécie pas le calendrier

Monaco bascule maintenant sur la Coupe de France avec un quart de finale ce... samedi contre Bourg-en-Bresse. Un calendrier qui ne plaît pas à Sasa Obradovic, évidemment, qui l'a fait savoir à L'Equipe :

"C'est un enchaînement brutal, et ce n'est pas normal. Je ne sais pas qui a pris ces décisions, mais on ne peut pas accepter ça. Qu'est-ce que cela coûterait de repousser d'un jour ? Et si on perd un joueur sur blessure ? Ce n'est pas bon pour nous, et ce n'est pas bon pour le basket. Je ne veux pas prendre de risque, mais en même temps je ne sais pas jouer pour perdre, je veux gagner tous les matches. C'est une situation qui n'a aucun sens."

Entre-deux à 18h ce samedi à Trélazé.