Devin Booker en instance de divorce avec le Khimki Moscou : Malaga et le Real Madrid en embuscade ?

EUROLEAGUE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Il n'a plus joué depuis le 14 janvier, soir d'une nouvelle déroute européenne sur le parquet de l'Anadolu Efes Istanbul (60-99). Et il n'est pas sûr qu'il porte de nouveau un jour le maillot du Khimki Moscou, où il évolue depuis 2019.

À vrai dire, Devin Booker (2,05 m, bientôt 30 ans) n'est même plus en Russie. Cela fait trois semaines que le MVP 2016 de Pro A est rentré aux États-Unis, où il a assisté à la naissance de son quatrième enfant début février. Mais ce séjour prolongé outre-Atlantique n'est pas seulement lié à cet heureux évènement. RIA Novosti a récemment annoncé que les joueurs du club russe n'étaient plus payés depuis mois et suite à une plainte du syndicat des joueurs, le Khimki Moscou a été interdit de recrutement pendant minimum 30 jours par l'EuroLeague mercredi. Un désastre sportif (2v-21d) et financier qui pourrait précipiter la fin de l'histoire entre les deux parties, après les départs des deux plus gros salaires (Jonas Jerebko et Greg Monroe) plus tôt dans l'année.

Dans les petits papiers du Real Madrid pour 2021/22 ?

Interrogé, le Khimki Moscou nous a précisé que Devin Booker (13,1 points à 56%, 5,7 rebonds et 2,1 passes décisives pour 15,3 d'évaluation en EuroLeague) était toujours sous contrat mais qu'il était impossible de communiquer sur les raisons de son séjour prolongé en Caroline du Nord. « Il s'agit d'affaires internes », indique le club. Toujours est-il que la situation de l'ancien intérieur de Nancy, Bourg-en-Bresse et Chalon-sur-Saône suscite des convoitises à travers le continent. En quête d'un pivot depuis plusieurs semaines, Malaga a fait du MVP de la finale des playoffs Pro B 2014 sa priorité mais il sera délicat de parvenir à un accord. DiaroSur écrivait néanmoins ce matin que l'Unicaja va revenir une dernière fois à la charge, tout en explorant évidemment d'autres possibilités (Greg Monroe, Malcolm Thomas).

Et même si Booker ne rallie pas l'Andalousie prochainement, il n'est pas impossible de le voir découvrir à plus long terme. Alors que le Real Madrid prépare un grand ménage l'été prochain, la cinglante défaite en finale de la Coupe du Roi contre le rival barcelonais a confirmé les craintes de l'état-major autour du vieillissement de l'effectif, après des années de stabilité. La nécessité de renouveler le poste de pivot est l'une des priorités de la prochaine intersaison et ABC informe que le club merengue a d'ores et déjà coché deux noms : celui de Jalen Reynolds, l'intérieur du Bayern Munich, et celui de Devin Booker. Preuve que les résultats catastrophiques du Khimki Moscou pourraient ne pas constituer un vrai frein dans l'évolution de sa carrière.