Diminué, Milan égalise contre l'Anadolu Efes

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Après être passé à côté du match 1, perdu 64 à 48, Milan a égalisé contre l'Anadolu Efes Istanbul dans les quarts de finale de l'EuroLeague. Ils se sont imposés 73 à 66 lors du match 2. Portés par Shavon Shields (21 points à 9/15 aux tirs, 8 rebonds, 2 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 22 d'évaluation en 28 minutes) et Sergio Rodriguez (17 points à 6/10, 5 rebonds et 5 passes décisives pour 27 d'évaluation en 26 minutes), les joueurs d'Ettore Messina ont fait la différence dans la toute fin de rencontre, au plus grand plaisir de leur coach.

"Nous sommes fiers de ce que nous avons fait, en tant que groupe et en tant que club en général. Le public était fantastique. Je dois les remercier, car aujourd'hui, ils nous ont soutenus de la première à la dernière seconde. Il y avait une merveilleuse connexion. Notre défense était excellente. (Shavon) Shields était splendide en attaque. Ce soir, après être revenu des problèmes physiques d'il y a quelques mois, Shields a réalisé son meilleur match. Je pense que la série est terminée parce que (Sergio) Rodriguez et (Malcolm) Delaney ont très peu de chances d'être disponibles (la semaine prochaine). Nous allon quand même chercher à réalier un miracle sportif. Nous n'irons pas là-bas pour donner quoi que ce soit, mais nous savons que ce sera très difficile. (Luigi) Datome essaiera de s'entraîner demain (vendredi). S'il parvient à jouer 10 ou 15 minutes dans notre match de championnat italien, il pourrait être avec nous la semaine prochaine."

Du côté de l'Anadolu Efes, le duo Shane Larkin - Vasilije Micic a terminé avec un vilain 5/20 à 3-points. Rodrigue Beaubois n'a lui joué que 7 minutes pour 2 points à 1/4 aux tirs. Adrien Moerman était titulaire (4 points à 2/5 et 6 rebonds en 21 minutes).