Dimitris Itoudis (CSKA Moscou) : "L'ASVEL et Monaco peuvent se qualifier en playoffs"

Mercredi soir, l'ASVEL est parvenue à battre le CSKA Moscou, à domicile. Les Rhodaniens sont partis très fort (23-5) face à une équipe qui n'a pas réussi à démarrer avec l'intensité nécessaire. Une fois T.J. Parker rentré dans les rotations, les visiteurs ont commencé à hausser leur niveau d'exigence et ont repris le rythme, dans la foulée d'un 8-0. Revenu au score, et même passés devant, ils n'ont toutefois pas réussi à faire le break. Outre leurs lancers francs ratés (5/11), la domination des locaux au rebond (50 prises à 33), ils n'ont pas su stopper Elie Okobo, inarêtable sur sa main gauche.

"Il y a plein de composantes qui se sont mal déroulées de notre côté, a expliqué l'entraîneur battu, Dimitris Itoudis. A commencer par le très mauvais début. Les changements d'heure, les longs déplacements, ce n'est pas une excuse. Les deuxièmes et troisièmes quart-temps étaient de notre côté, surtout grâce à un changement de mentalité. Surtout dans le troisième, on est revenu très fort physiquement et mentalement pour revenir. On a gagné ces deux périodes avec une grosse marge. On est passé devant et je crois qu'on menait 66-62. On a commencé à rater des lancers francs. On a aussi manqué de deux ou gros rebondeurs, capables de nous aider. [...] On a donné la main forte à de gros scoreur, comme (Elie) Okobo on lui a laissé la main gauche."