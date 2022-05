Dimitris Itoudis en partance pour le Fenerbahçe

EUROLEAGUE

Igor Kokoskov, Sasha Djordjevic et bientôt Dimitris Itoudis ? Les années passent et les coaches du Fenerbahçe Istanbul se succèdent. Depuis le départ de Zeljko Obradovic en 2020, le club stambouliote ne parvient plus à être compétitif et la direction change chaque saison d'entraîneur. C'est ainsi qu'ils ont ciblé l'un des nombreux disciples du coach serbe pour enfin redresser la barre. Dimitris Itoudis (51 ans), double vainqueur de l'EuroLeague avec le CSKA Moscou (en 2016 et 2019), serait en discussions avancées avec le Fenerbahçe selon sport24.gr. Il doit cependant trouver un accord avec son employeur (depuis 2014), puisque son contrat se termine en 2023. Par ailleurs, le Fenerbahçe Istanbul, qui a manqué les playoffs d'EuroLeague cette saison, doit également trouver un accord pour libérer Sasha Djordjevic, ce dernier ayant encore deux années de contrat.