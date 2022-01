Donatas Motiejunas : "Sasa Obradovic a apporté énormément de choses"

L'AS Monaco surfe sur une très bonne dynamique actuellement avec 7 victoires sur ses 8 dernières rencontres. La Roca Team s'appuie notamment sur l'intérieur Donatas Motiejunas. Le Lituanien n'avait pas fait preuve de régularité en début de saison mais désormais il est une pièce centrale du dispositif de Sasa Obradovic. L'ancien joueur NBA estime que l'arrivée de ce dernier a permis à son équipe d'être plus compétitive. Il l'explique sur le site Internet de son club :

"Nous avons la même équipe et les mêmes joueurs depuis le début de saison. On a juste le coach qui a changé, et il a apporté énormément de choses. Sasa a su instaurer de la discipline, de l’intelligence dans le jeu. Chaque joueur connaît son rôle, et sait ce qu’il doit faire pour apporter un plus au groupe. Ca se ressent tout de suite sur le terrain."

La défense monégasque a montré de gros progrès ces dernières semaines.

Quant à ses récentes bonnes performances, il les expliquent là-aussi par le changement de coach.

"J’ai été dans la même forme et le même niveau depuis le début de saison. Mais encore une fois, avec l’arrivée de Sasa Obradovic, beaucoup de choses ont changé pour moi. Il m’a donné un rôle bien précis, et j’ai trouvé ma place au sein de la rotation. Ca a été très rapide puisque Sasa a très vite cerné quel type de joueur j’étais. On est bien plus structuré offensivement. L’équipe prend le dessus sur les individualités, et les résultats s’en ressentent. Cet entraîneur m’a aidé offensivement, et tout le monde sait comment jouer avec moi."