Donta Hall (Monaco) : "Je suis juste moi-même"

Donta Hall découvre le basketball européen cette saison. Après sept matches d'EuroLeague, le pivot bondissant affiche d'excellentes statistiques (10,3 points à 78,6% de réussite aux tirs, 6 rebonds et 1,4 contre pour 14,7 d'évaluation (16,1 en mode LNB) en moins de 18 minutes par match. Bien qu'incertain avant la rencontre, il a réalisé un gros double-double vendredi dernier (17 points à 8/9 aux tirs et 10 rebonds) contre le CSKA Moscou. Signé pour 320 000 dollars la saison, l'ancien joueur du Magic d'Orlando est une superbe trouvaille de la part du staff monégasque.

"Je suis juste moi-même, explique Donta Hall sur le site Internet de l'AS Monaco . Dans le sens où peu importe où je suis, que ce soit en NBA ou en Europe, je joue de la même façon. Je veux apporter toute mon énergie, c’est ce qui me représente, et je ne souhaite pas être une autre personne. L’important pour moi, c’est de bien jouer et de tout donner, comme je le fais actuellement."

Monaco va devoir enchaîner ce vendredi pour la huitième journée de l'EuroLeague sur le parquet de l'Olympiakos Le Pirée, l'une des toutes meilleures équipes de la division (5 victoires, 2 défaites). Donta Hall sera notamment opposé à Moustapha Fall.

"Ca va être un match compliqué à l’extérieur, et physique. Ce n’est jamais simple d’aller jouer là-bas avec cette atmosphère spéciale en Grèce. On reste focus sur nous, on sait ce qu’on doit faire. On l’a prouvé par le passé contre des équipes comme le CSKA. A nous de mettre les mêmes ingrédients que la semaine dernière, et jouer notre basket avec une grande énergie."