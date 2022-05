Donta Hall devrait prolonger trois ans à Monaco

BETCLIC ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

Outre l'arrivée de Jordan Loyd et celles potentielles de John Brown et Amath M'Baye, l'AS Monaco va conserver une large partie de son effectif 2021-2022. Comme l'a indiqué Total Basket, Donta Hall (2,08 m, 24 ans) devrait prolonger trois ans, avec toutefois une clause de sortie à l'été 2023, nous a-t-on confirmé ce vendredi.

Arrivé l'été dernier pour vivre sa première expérience de joueur professionnel en Europe, le pivot américain a très vite séduit. Long et très athlétique, l'ancien joueur NBA s'est montré très spectaculaire, mais aussi efficace au sein d'une équipe compétitive (quarts de finaliste). En EuroLeague, l'enfant de Luverne dans l'Alabama a tourné à 8,4 points à 76,7% de réussite aux tirs, 5,1 rebonds et 1,1 contre en 18 minutes.

L'AS Monaco s'apprête à aligner une équipe des plus athlétiques. Imaginez un peu un cinq notamment composé de Jordan Loyd, Alpha Diallo, John Brown (qui a un accord avec l'ASM selon Alessandro Maggi de Sportando) et Donta Hall ? De quoi proposer l'une des meilleures défenses du continent. Et de marcher en parallèle sur la Betclic ELITE...