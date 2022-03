Donta Hall et Dwayne Bacon intéressent le Maccabi Tel-Aviv

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Joueurs de Monaco cette saison, Donta Hall (2,08 m, 24 ans) et Dwayne Bacon (1,98 m, 26 ans) sont sur les tablettes du club israélien du Maccabi Tel-Aviv selon le média israélien Walla.

13e de l'EuroLeague et troisième de Super League (championnat israëlien), le Maccabi Tel-Aviv se prépare déjà pour la saison prochaine. Après avoir bien démarré la saison au niveau européen, le Maccabi Tel-Aviv a fléchi et a même du évincer son coach. En prévision de la saison prochaine, le Club Nation est actif sur le marché et songe à recruter les deux joueurs rookies stars de la Roca Team pour se renforcer. Donta Hall était déjà dans le viseur du Maccabi la saison passé mais le club avait fait revenir Jalen Reynolds après une saison au Bayern Munich.

Cette saison en EuroLeague Donta Hall tourne à 7,7 points et 5,2 rebonds tandis que Dwayne Bacon est impressionannt avec 13,7 points et 2,8 rebonds et 1 passe décisive par match en moyenne. Toutefois, l'AS Monaco pourrait parvenir à conserver les deux joueurs, si elle le souhaite, car son budget pourrait monter en flèche. Celui-ci pourrait atteindre les 30 millions d'euros selon plusieurs sources.