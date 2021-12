Du renfort au Zénith Saint-Pétersbourg : Tyson Carter arrive jusqu'en 2023

EUROLEAGUE

Crédit photo : FIBA

Tyson Carter (1,93 m, 23 ans) a rejoint le Zenith Saint-Pétersbourg. Son contrat court jusqu'en 2023, il s'est donc engagé pour une saison et demie, avec une extension de contrat possible.

Après quatre saisons en NCAA, à Mississippi State, il a débuté sa carrière professionnelle en Grèce, à Lavrio, en 2020. Pour sa première saison professionnelle, il avait atteint la finale de la ligue grecque aux côtés d'Alpha Diallo, désormais joueur de l'AS Monaco. Toujours à Lavrio, Tyson Carter est monté en puissance. Il a tourné à 17 points à 56% de réussite aux tirs, dont 43% à 3-points, 2,8 rebonds et 2,9 passes décisives sur les 17 matches auxquels il a participés. Le natif de Starkville (Mississippi) est par ailleurs le quatrième meilleur scoreur de BCL. Carter avait par ailleurs rencontré la JDA Dijon par deux fois dans cette compétition. L'arrière américain avait respectivement marqué 10 et 15 points sur les deux rencontres.

A 23 ans, Tyson Carter va découvrir l'EuroLeague et le championnat russe. Le manager du Zenit, Manos Papadopoulos, s'est exprimé au sujet de cette signature : "Tyson Carter est un jeune et très talentueux joueur. On l'a suivi depuis un long moment et on croit qu'il a un gros potentiel et qu'il est prêt à nous aider à chercher les meilleurs résultats possibles. C'est aussi important de rappeler qu'il a joué sous les ordres d'un très bon coach et dans un club très structuré, ce qui rend Carter encore plus attractif. Je suis sûr qu'un grand futur l'attend."

Le club a jusqu'au 9 février pour qualifier Tyson Carter en EuroLeague, puisqu'il ne vient pas d'un autre club d'EuroLeague (la date limite pour les transferts entre équipes EuroLeague étant le 28 décembre, soit hier). Le Zénith est quatrième de l'EuroLeague (11 victoires, 6 défaites) et de la VTB League (7 victoires, 4 défaites).