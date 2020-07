Dusko Ivanovic rempile une saison à Vitoria

EUROLEAGUE

Le technicien monténégrin Dusko Ivanovic (62 ans) prolonge d'une saison avec le club basque de Vitoria, avec qui il vient de remporter le titre de championnat d'Espagne pour la troisième fois en battant le au FC Barcelone en finale mardi.

L'ancien joueur du Limoges CSP (en 1992/93) a commencé sa carrière d'entraîneur en 1996 à Fribourg avant de repasser par Limoges avec qui il a conquis le triplé de 2000. S'en est suivi des passages au FC Barcelone, au Panathinaikos, au BC Khimki Region Moscou ou encore au Besiktas Istanbul. Surtout, sa carrière de coach a été marquée par ses longs passages à Vitoria, de 2000 à 2005 puis de 2008 à 2012.

Il est revenu en décembre dernier pour remplacer Velimir Perasovic. Suite au titre acquis dans un contexte particulier, il a prolongé

Dusko Ivanovic possède un palmarès impressionnat avec une coupe Korac, une coupe de France et un championnat de France avec le CSP. Trois titres de champion de Suisse etune coupe de Suisse avec Fribourg. Trois titres de champion d'Espagne et 4 coupes du Roi, une coupe de Grèce avec le Panathinaikos et deux finales d'Euroleague.