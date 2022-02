Dwayne Bacon (Monaco) : "L'objectif du top 8 est dans toutes les têtes"

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Si l'AS Monaco joue mieux depuis le début de l'année 2022, c'est notamment parce que plusieurs joueurs ont haussé leur niveau de jeu. Arrivé peu après le début de saison, le poste 3-4 Dwayne Bacon (1,98 m, 26 ans) fait partie de ces joueurs responsabilisés qui ont répondu présent. Pour sa découverte du basketball européen, l'ancien joueur NBA s'est d'abord bien acclimaté à son nouveau cadre de vie :

"Je me sens vraiment très bien, exprime-t-il sur le site Internet de son club. Je devais m’adapter ici quand je suis arrivé, et je me suis donné à 100% pour ça. J’aime cette ville, c’est très agréable on ne va pas se le cacher. Peu de personnes peuvent se targuer d’avoir la chance de vivre à Monaco, et d’être dans un si bel endroit. C’est super pour moi, et en plus d’un point de vue basket tout va bien. Il n’y a rien à dire."

Le Floridien explique le fait que la Roca Team ait considérablement amélioré ses résultats en 2022 :

"Tout simplement, on a été à 100% de nos capacités à chaque match. L’objectif du top 8 est dans toutes les têtes, et on veut s’en donner les moyens à chaque fois qu’on entre sur le terrain. Ca a commencé en décembre, et on doit pousser jusqu’à la fin de saison. On doit capitaliser sur cette série pour les dix prochaines rencontres."

Parmi les ajustements tactiques, il y a eu l'utilisation fréquente de Dwayne Bacon au poste 4 :

"J’adore ça. Je peux jouer à n’importe quelle position si on me le demande, mais j’apprécie être en 4. C’est ce qui me permet de jouer de nombreux duels, et d’aider l’équipe au mieux avec mes qualités physiques. Dans des gros matchs, c’est ce qui peut faire la différence mais il faut le faire à bon escient."

Pour son prochain match, l'AS Monaco, neuvième avec un bilan équilibré (12 victoires, 12 défaites), reçoit la lanterne rouge de l'EuroLeague, le Zalgiris Kaunas. Un match à ne pas manquer dans la perspective d'une qualification en playoffs.