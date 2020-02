Edwin Jackson prêté à l'Estudiantes Madrid

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Suite à ses propos parus dans Le Progrès dimanche 9 février où il critiquait son utilisation, l'ailier Edwin Jackson (1,90 m, 30 ans) a été écarté de l'équipe professionnelle de l'ASVEL. Il semblait difficile de le réintégrer à court terme au sein du collectif rhodanien. Les dirigeants ont donc consenti à le prêter jusqu'à la fin de la saison. C'est en Espagne, à l'Estudiantes Madrid, qu'il va passer le reste de l'exercice 2019/20 a-t-on appris ce mercredi en fin d'après-midi. L'information annoncée par le journaliste espagnol Chema de Lucas nous a été confirmée depuis.

Edwin Jackson va donc retrouver le club où il a réalisé sa meilleure saison individuelle en carrière. En 2016/17, il avait fini meilleur marqueur du championnat espagnol avec 21,4 points par match.

Au moins un renfort de poids va arriver

Ce départ va permettre à l'ASVEL de rééquilibrer son effectif et signer un joueur d'impact dans les ailes. De quoi améliorer le potentiel offensif. La période est propice puisque le marché voit affluer les joueurs terminant leur saison en Australie et en Chine, où le championnat est l'arrêt à cause du coronavirus.