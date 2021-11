Elie Okobo : "J'ai l'impression de remonter la pente"

Auteur d'un retour sensationnel en France, avec d'énormes performances en EuroLeague (20 points de moyenne à 55,2% de réussite à 3-points), Elie Okobo épate semaine après semaine. Le Bordelais avait déjà marqué les esprits à l'Elan Béarnais, lors de sa dernière saison en Pro A en 2017-2018. Puis, drafté, il n'avait pas réussi à se faire une vraie place en NBA. Il faut dire qu'il a connu une série de circonstances atténuantes. D'abord blessé à la cheville en février 2020, puis touché par la COVID-19 juste avant la bulle de l'été 2020, il a été mis de côté par les franchises NBA. De quoi pousser Tony Parker, le président de l'ASVEL, de lui proposer de rebondir au sein de son club. C'est ce qu'il a raconté à L'Equipe :

"Pendant longtemps je n'ai pas su si j'allais revenir en Europe. J'ai hésité, je ne savais rien de mon niveau, savoir si j'allais encore avoir mal. J'ai eu des sensations désagréables, des douleurs similaires. J'ai envisagé la Summer League cet été mais je n'étais pas prêt à jouer face à des mecs à 2 000% alors que je n'avais pas joué depuis un an. C'est à ce moment-là, début juillet, que Tony m'a appelé pour savoir ce que je voulais faire. J'ai appelé Guerschon (Yabusele, joueur qui a rebondi à l'ASVEL après avoir échoué à s'installer en NBA, NDLR) pour savoir comment c'était ici, l'ambiance, les rôles. Nos objectifs se ressemblaient : rebondir."

Après avoir perdu le plaisir de jouer, avoir eu le sentiment de plafonner, Elie Okobo s'épanouit de nouveau.

"J'ai beaucoup appris de tout ça. Je sais désormais ce que c'est que de passer dans des trous noirs. Je me suis entouré de ma famille, mes proches, même si parfois je préfère garder les choses pour moi. J'ai pris du recul. Aujourd'hui, j'ai l'impression de remonter la pente, physiquement je me sens bien, et les résultats sont là. Pour l'instant en tout cas."