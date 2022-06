Elie Okobo à l'heure de la finale... et des rumeurs

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Alors que lui et son équipe de l'ASVEL attendent bien sagement de connaître leur adversaire des finale des playoffs de Betclic ELITE, Elie Okobo (1,87 m, 24 ans) voit sans doute son nom être annoncé un peu partout la saison prochaine. Auteur d'une saison très réussie à l'ASVEL pour son retour en Europe, après trois ans passés outre-Atlantique, en NBA et G-League, l'arrière fait l'objet de nombreuses rumeurs concernant sa prochaine destination.

Le petit monde de l'EuroLeague se dispute les tous meilleurs joueurs du Vieux Continent et le Bordelais peut désormais se targuer de faire partie de cette caste. Ainsi, fort logiquement, les clubs les plus fortunés ont pris des renseignements à son sujet, comme ils le font avec la plupart des forts joueurs de la division. On peut ainsi citer le cas du Fenerbahçe, du FC Barcelone, du Real Madrid ou encore de l'AS Monaco. Mais à ce stade, l'entourage d'Elie Okobo assure qu'aucune avancée spécifique n'a eu lieu, que ce soit avec le club de la principauté, ou une autre formation du Vieux continent.