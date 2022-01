Elie Okobo et Donta Hall ont tapé dans l'œil des GM de l'EuroLeague

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

L'EuroLeague a dévoilé les résultats des sondages de la mi-saison réalisés auprès des managers généraux des 18 clubs. Ceux-ci étaient invités à répondre à des questions provenant des fans de la compétition. Ces supporters leur ont notamment demandé qui étaient pour eux l'équipe surprise, l'adversaire le plus compliqué à jouer, le joueur le plus clutch, le candidat au titre de MVP, le joueur le plus spectaculaire, le meilleur coach, les quatre prétendants au Final Four.

Deux joueurs des équipes françaises se sont distingués. Tout d'abord, Donta Hall, le pivot de l'AS Monaco a été co-désigné joueur le plus spectaculaire avec Shane Larkin, à 16,7% des voix. Le pivot monégasque tourne à 8,6 points et 6,1 rebonds en 18 matches. Surtout ses dunks et contres très aériens font sensation. Ensuite, Elie Okobo s'est lui octroyé le titre honorifique de joueur réalisant la meilleure progression cette saison à plus de 55% des voix. L'arrière français n'a jamais pris part à l'EuroLeague avant cette année, et ce titre confirme qu'Okobo réalise quelque chose de spécial dans sa première saison à ce niveau, après trois années passées en NBA et G-League.

Le Bordelais a longtemps trusté la première place du meilleur scoreur, avant de la céder à Nikola Mirotic (qui est favori dans plusieurs catégories de ce sondages comme le candidat MVP, le joueur le plus clutch, le joueur que les managers aimeraient signer et le meilleur leader). Désormais, Elie Okobo tourne à 16,4 points à 53,6% à 2-points et 41,9% à 3-points, 3,2 rebonds et 3,7 passes décisives et mène son équipe de l'ASVEL aux portes des playoffs, avec 8 victoires pour 9 défaites, à la neuvième position.