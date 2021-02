En manque d'intérieurs, le CSKA Moscou fait venir Micheal Eric

Nikola Milutinov arrêté de longs mois suite à une opération de l'épaule, le CSKA Moscou devait renforcer son secteur intérieur. Le club russe vient d'enregistrer la signature du Nigérian Micheal Eric (2,11 m, 32 ans).

Ce dernier a démarré la saison 2020-2021 au TT Ankara en Turquie, rencontrant la JDA Dijon au Final 8 de la Ligue des Champions (BCL) fin septembre puis le Limoges CSP par deux fois en phase de poule de la nouvelle saison de la BCL. Mais auparavant, il a joué 57 matches d'EuroLeague (pour 8,4 points, 3,9 rebonds et 0,7 contre de moyenne) avec le Darussafaka Istanbul et Baskonia, entre 2018 et 2020. A Vitoria, il était le coéquipier de Toko Shengelia.

"De toute évidence, après avoir tous été choqués par la blessure de Nikola Milutinov, et nous savons tous ce que Nikola nous apportait avec son double-double de moyenne, son éthique de travail, son expérience, nous recherchions très attentivement le marché, a expliqué l'entraîneur Dimitris Itoudis. Nous avons évalué toutes les circonstances avec le Président et tous mes assistants, nous sommes arrivés à la conclusion que Micheal Eric nous correspondait avec son expérience EuroLeague, sa taille et sa grande volonté (parce que j'ai parlé avec lui). Il comprend la transition, il sait quelle est sa position, où il met les pieds. Nous avons également tenu compte de l'opinion des joueurs qui ont joué avec lui - Toko, Darrun et Will (en réalité Darrun Hilliard et Will Clyburn sont arrivés à Baskonia et au Darussafaka avant Michael Eric, NDLR). Il est très motivé et j'espère qu'il restera en bonne santé et aidera l'équipe dans ce que nous voulons accomplir. Certainement, nous prévoyons de relancer l'équipe avec le retour des joueurs blessés et avec notre nouvel ajout."