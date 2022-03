En triomphant à Milan, l'AS Monaco effectue un pas de géant vers les playoffs !

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Sur le parquet de Milan, l'AS Monaco a glané une une précieuse victoire (63-72) et s'est rapprochée de la qualification en playoffs. En cas de victoire de l'Anadolu Efes Istanbul face à l'Alba Berlin vendredi, les hommes de Sasa Obradovic seraient assurés de disputer les quarts de finale !

Un 20-1 décisif en deuxième mi-temps

Après une première période en demi-teinte (37-31, 20e), l'AS Monaco a su redresser la barre en seconde période grâce à un excellent Mike James (19 points, 7 passes), hué par ses anciens fans du Mediolano Forum. Cependant, tout n'a pas été si facile, pris à la gorge par une équipe de lombarde défensive à la sauce Messina, les Monégasques ont trouvé les solutions pour se défaire du piège qui leur était tendu. Si l'adresse était en berne derrière l'arc à la pause (2/14 à trois-points), Monaco a fait le dos rond et a su se remettre dans le droit chemin et relancer une dynamique en n'encaissant que six petits points dans le troisième quart-temps et a collé un 20-1 fatal aux milanais qui leur a permis de prendre les opérations en main (43-51, 30e minute). Sur leur lancée, les Monégasques ont démontrés par la même occasion toute leur solidité défensive dans cette rencontre ainsi que leur capacité à se relancer collectivement pour ensuite ne plus lâcher la tête et s'imposer (63-72).



La joie des Monégasques après leur gros coup chez le 4e de l'EuroLeague

(photo : EuroLeague)

Une force collective que n'a pas manqué d'evoquer Yakuba Ouattara au micro de la chaîne l'Équipe : "On a fait tomber Milan, c'est incroyable. Cette force collective ? Elle s'explique par le fait qu'on ne lâche jamais, et c'est passé une fois de plus par notre défense. Quand on joue de cette manière, on est très difficile à arrêter."

Donta Hall et Paris Lee étaient inarrêtables

Outre la très bonne prestation de Mike James (19 points à 7/17 aux tirs, 7 passes décisives, 4 rebonds et 2 interceptions pour 24 d’évaluation), Donta Hall a lui aussi fait le job en deuxième mi-temps (16 points à 6/6 aux tirs, 8 rebonds, 2 contres pour 27 d’éval), tout comme Paris Lee (10 points) qui lui a apporté sa patte au scoring. Du côté des Lombards, Shavon Shields est le seul à avoir surnagé (22 points à 9/16 aux tirs, 5 passes pour 26 d’évaluation).

Il me manque plus qu'une défaite de Berlin...

En attendant les résultats des autres candidats aux playoffs ce vendredi dont le résultat du match entre l’Anadolu Efes Istanbul et l’Alba Berlin, Monaco pourrait devenir le premier club du championnat de France depuis Villeurbanne en 2000 à se hisser en quart de finale de l'EuroLegue. La Roca Team n'a plus qu'à attendre une défaite de Berlin, soit demain chez le champion d'Europe en titre, soit la semaine prochaine à... Gaston-Médecin ! Mais forte de ses 13 victoires en 16 rencontres, l'ASM a effectué un pas de géant vers les playoffs, une performance absolument remarquable pour un néophyte qui lui vaudra ainsi un renouvellement de son bail en EuroLeague la saison prochaine.

