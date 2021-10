En visite à l'Astroballe, Mathias Lessort encense l'ASVEL : "Ils ne sont pas leaders de l'EuroLeague par hasard"

Remplaçant médical d'Ante Zizic au Maccabi Tel-Aviv, Mathias Lessort a commencé sa pige médicale sur les chapeaux de roue... mais uniquement d'un point de vue individuel. S'il a montré d'emblée qu'il était prêt à jouer (13 points à 82%, 3,5 rebonds et 1,5 passe décisive en 16 minutes de moyenne lors de ses deux premières rencontres), le Martiniquais n'a pas encore gagné avec son nouvel employeur, vaincu par l'Étoile Rouge de Belgrade (63-75) puis Milan (72-83). À peine 48 heures après le revers en Italie, pas le temps de cogiter : le club-nation débarque dans le Rhône afin d'y défier l'ASVEL, surprenant co-leader (avec Barcelon et Milan) de la compétition reine. Une surprise, peut-être, mais tout sauf un hasard selon l'international tricolore.

« On joue contre les premiers de l'EuroLeague... (il sourit) C'est une très grosse équipe de l'ASVEL. Ils ont perdu des joueurs majeurs cet été donc on ne savait pas trop ce que ça allait donner, beaucoup de gens se posaient des questions par rapport à ça. Mais leur recrutement a été très bon. Tout le monde a parlé de l'intersaison de Monaco et ça a permis à Villeurbanne de se préparer sans trop de pression car tout le monde avait les yeux rivés sur l'ASM. T.J. (Parker) fait un très bon travail, ils ont très bien commencé la saison. 3-0 pour démarrer, leader de l'EuroLeague à l'heure actuelle, il faut respecter ça et leur envoyer leurs fleurs. Mais on va aller là-bas pour gagner. On a perdu deux matchs d'affilée et on ne veut pas se retrouver dans une série de trois défaites, on ne veut pas commencer à douter. Si l'on bat une équipe invaincue, ça nous permettra de regagner de la confiance et de nous relancer. Ça va être un beau match, difficile : l'ASVEL est une équipe intense, qui court vite, qui défend dur, qui récite bien ses systèmes offensifs, qui a un collectif déjà bien huilé. Ils ont du caractère : on a vu ce qu'ils ont fait contre l'Efes Istanbul, on sait que si on est devant, il ne faudra pas qu'on se relâche et qu'on maintienne la même concentration pour ne pas les laisser revenir. Ils sont impressionnants en ce début de saison car non, ce n'est pas de la chance, ils sont vraiment bons. On ne commence pas une saison d'EuroLeague à 3-0 par hasard. S'ils en sont là, c'est qu'ils le méritent. À nous d'arriver le couteau entre les dents, prêts à nous battre, et de jouer dur dès le début de la rencontre pour ne pas les laisser prendre leur rythme. »