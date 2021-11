Enfin au complet, l'Anadolu Efes s'impose largement à Berlin (+27)

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

L'Anadolu Efes Istanbul a vécu un difficile début de saison. Le champion d'Europe 2021 pouvait cependant se retrancher derrière ses absents. Enfin au complet, la formation turque s'est imposée dans les grandes largeurs ce vendredi soir sur le parquet de l'ALBA Berlin (63-90) pour la neuvième journée de l'EuroLeague. Aux côtés du MVP en titre Vasilije Micic (19 points et 9 passes décisives pour 28 d'évaluation), Rodrigue Beaubois (9 points à 3/5 à 3-points et 4 rebonds pour 10 d'évaluation en 15 minutes) et Adrien Moerman (9 points à 3/6 à 3-points et 5 rebonds pour 9 d'évaluation en 31 minutes) ont pu s'exprimer.

Après Tornike Shengeila et Marius Grigonis, mais sans Nikola Milutinov, le CSKA Moscou a également retrouvé la victoire, de très peu contre le Maccabi Tel-Aviv (74-73). De nouveau inutilisé, Mathias Lessort ne restera pas au Club Nation après la fin de son contrat (qui se termine le 30 novembre).

Dans les autres rencontres, Barcelone a largement battu Baskonia (93-67) et l'UNICS Kazan s'est imposé de peu (72-74) chez le Panathinaikos Athènes.