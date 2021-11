Enfin une victoire pour le Zalgiris Kaunas, le Fenerbahçe encore battu avec un De Colo en difficulté

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Après 9 défaites en 9 matches, le Zalgiris Kaunas a signé sa première victoire de la saison ce mardi en EuroLeague. L'équipe de Jurij Zdovc a profité de la venue du Panathinaikos Athènes (17e, 2 victoires et 8 défaites) pour l'emporter 76 à 69.

Au classement, ces deux équipes sont devancées par le Fenerbahçe Istanbul (3 victoires, 7 défaites) qui n'y arrivent pas sous les ordres de Sasa Djordjevic. Les Stambouliotes ont perdu sur le parquet du Bayern Munich (12e, 4 victoires et 6 défaites) sur le score de 71 à 63. Utilisé en sortie de banc, Nando De Colo a connu une soirée sans (2 points à 1/10 aux tirs, 3 rebonds, 1 passe décisive et 3 balles perdues pour -6 d'évaluation en 24 minutes). C'est tout simplement son plus mauvais match en carrière en EuroLeague d'un point de vue statistique.

Enfin, après son changement de coach, Baskonia (13e, 4 victoires et 6 défaites) a mis fin à sa série de 4 défaites en s'imposant 93-74 contre l'Etoile Rouge de Belgrade (11e, 4 victoires et 6 défaites).