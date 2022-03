Énorme désillusion pour l'AS Monaco, toute proche de faire tomber le FC Barcelone

EUROLEAGUE

Il fallait les voir, les Monégasques, au coeur du 3e quart-temps. En difficulté au retour des vestiaires, la Roca Team a compté jusqu'à 16 longueurs de retard (57-41). Au moment où elle aurait pu tout lâcher, la formation princière s'est rebiffée. Avec un Mike James (19 points à 4/7 aux tirs, 3 rebonds et 6 passes pour 24 d'évaluation) bien inspiré offensivement, les Roca Boys ont également verrouillé leur défense.

La Roca Team émoussée dans le money time

Revenus au contact des Espagnols, les protégés de Sasa Obradovic sont même repassés devant dans le money time (73-70, 36'). Omniprésent dans la raquette et capable de gratter quelques ballons aux rebonds, Alpha Diallo (10 points mais à 2/6 aux tirs, 8 rebonds et 3 ballons perdus pour 12 d'évaluation en 25 minutes) a fini émoussé. Comme son équipe, il a manqué de lucidité au moment de conclure. Les prouesses individuelles des Monégasques se sont estompées alors que le collectif barcelonais (19 passes décisives contre 9) a triomphé. Dante Exum (22 points à 7/9 aux tirs, son record de points en EuroLeague) et les siens ont assuré sur la ligne des lancers francs pour valider une 18e victoire en 22 matchs.

Seulement battu à domicile par Milan en C1, le FC Barcelone a donc confirmé sa suprématie en EuroLeague avec un succès acquis au forceps (88-83), lors duquel Nick Calathes est devenu le meilleur passeur de l'EuroLeague. Toujours à la lutte pour le Top 8, malgré le retrait de leur quatre victoires contre les Russes suite à leur exclusion par l'ECA, la Roca Team n'a plus le droit à l'erreur si elle espère valider son sésame pour une 2e saison en EuroLeague. Prochain rendez-vous vendredi prochain (20 h) contre l'Anadolu Efes Istanbul, champion d'Europe en titre mais également engagé dans une course poursuite au Top 8.

