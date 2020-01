Eric Buckner est ambitieux : "Imaginez voir notre équipe en EuroLeague !"

Le dimanche 5 janvier, l'AS Monaco s'est imposée 79-59 contre l'ASVEL. Un succès important entre les deux favoris du championnat, d'autant plus qu'il a donné la première place à la Roca Team à l'issue de la phase aller de la compétition. L'objectif désormais pour les joueurs de Sasa Obradovic est de conserver cette première place selon le pivot Eric Buckner, qui s'est exprimé sur le site Internet de l'AS Monaco.

"C’est très important de recevoir en playoffs. On l’a bien vu l’année dernière. Car quand on a commencé à être fatigué avec l’accumulation des matchs, on a dû retourner sur le terrain de l’ASVEL juste après avoir remporté nos deux parties à Monaco. Ils ont profité de l’avantage du terrain pour remporter le titre. Je pense que tenir la première place est primordial."