Et de quatre pour l'Anadolu Efes, qui enfonce son voisin du Fenerbahçe

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Avec un effectif au complet ou presque, ça va mieux pour l'Anadolu Efes Istanbul. Le champion en titre vient de signer sa quatrième victoire consécutive en EuroLeague en s'imposant chez son voisin du Fenerbahçe Istanbul (84-89). L'équipe de Rodrigue Beaubois (7 points à 3/5 aux tirs, 5 rebonds et 5 passes décisives pour 17 d'évaluation en 26 minutes) et Adrien Moerman (6 points à 2/6, 4 rebonds, 3 balles perdues et 4 fautes provoquées pour 5 d'évaluation en 24 minutes) a pris le dessus sur celle de Nando De Colo (14 points à 5/9, 5 rebonds et 5 passes décisives pour 19 d'évaluation en 28 minutes) lors du dernier quart-temps (17-33), après avoir compté jusqu'à 12 points de retard. Pas à son niveau depuis le début de saison, Shane Larkin s'est repris ce jeudi (25 points à 8/12, 7 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 29 d'évaluation en 34 minutes). Au classement, la formation d'Ergin Ataman équilibre son bilan (10e avec 6 victoires et 6 défaites). De son côté, celle de Sasa Djordjevic s'enfonce (16e avec 3 victoires et 9 défaites).

Tout en haut du classement, on trouve le Real Madrid (10 victoires, 2 défaites). Ce jeudi, l'équipe de Pablo Laso n'a pas fait de cadeaux aux Basques de Vitoria (60-88). Les anciens de Baskonia, Thomas Heurtel (12 points à 5/9 aux tirs et 9 passes décisives pour 18 d'évaluation en 18 minutes), Fabien Causeur (13 points à 5/9, 2 rebonds, 2 interceptions et 4 fautes provoquées pour 14 d'évaluation en 22 minutes) et Vincent Poirier (8 points à 4/6 et 6 rebonds pour 10 d'évaluation en 17 minutes) ont été productifs, de même que Guerschon Yabusele (7 points à 3/8, 6 rebonds et 3 passes décisives pour 12 d'évaluation en 29 minutes).

Dans les autres rencontres, le CSKA Moscou, le Panathinaikos Athènes et l'ALBA Berlin ont pris le dessus sur le Bayern Munich, le Zénith Pétersbourg et le Maccabi Tel-Aviv.

Les résultats de la 12e journée d'EuroLeague :