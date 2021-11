Et de six pour l'ASVEL, vainqueure contre Kazan

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Et de six ! Ce jeudi soir à l'Astroballe, l'ASVEL a signé sa sixième victoire de la saison d'EuroLeague lors de la huitième journée de la compétition. L'équipe de T.J. Parker s'est imposée contre l'UNICS Kazan 85 à 82.

Face à une équipe très physique, à l'image de l'ancien Villeurbannais Tonye Jekiri (12 points à 6/7 aux tirs, 6 rebonds, 2 interceptions et 1 contre pour 21 d'évaluation en 25 minutes), et très mobile, comme le Croate Mario Hezonja (27 points à 12/19 et 6 rebonds en 32 minutes), les locaux ont trouvé la parade. Elle est souvent venue du trio des extérieurs Chris Jones (25 points à 9/14, 3 rebonds, 3 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 27 d'évaluation en 32 minutes) - Elie Okobo (17 points à 7/11, 6 rebonds, 2 passes décisives et 4 fautes provoquées pour 18 d'évaluation en 23 minutes) - David Lighty (19 points à 7/11, 2 rebonds et 7 fautes provoquées pour 22 d'évaluation en 31 minutes). Et souvent de manière individuelle (11 passes décisives) car les relations de passes étaient coupées.

Une force de caractère

Après des débuts parfaits (8-0), l'ASVEL a été bousculée. Repoussée loin du panier par une équipe physique et agressive, les Rhodaniens ont encaissé de nombreux points et pointaient à -3 (21-24) à 10 minutes de la fin. Mais une réaction d'orgueil et surtout le talent de Chris Jones ont permis aux champions de France en titre de passer un 10-0 pour reprendre l'aventage (de 27-32 à 37-32) et rentrer aux vestiaires avec l'avantage au score (39-36). La suite a été des plus intense. Malgré 12 points d'avance à 11 minutes de la fin (65-53), les visiteurs n'ont pas lâché pour recoller (71-68 à 4 minutes de la fin). Ciblé par la défense russe, Elie Okobo a cependant trouvé de l'espace dans la défense des pick and rolls pour marquer trois paniers de suite et ainsi redonner le large aux siens (81-75 à 1 minute et 50 secondes de la fin). Une action avec trois tentatives à 3-points ratées de la part de Kazan - qui a fini à 6/29 dans cet exercice - a mis fin au débat : l'ASVEL s'est imposée 85-82 au terme d'un sacré combat.

L'ASVEL (6 victoires, 2 défaites) est donc deuxième ex-aequo de l'EuroLeague avec le FC Barcelone, qui s'est incliné sur le parquet du leader milanais. Il faudra enchaîner jeudi prochain chez l'Etoile Rouge de Belgrade qui a écrasé l'Olympiakos Le Pirée ce jeudi soir. Mais avant cela, un match de Betclic ELITE les attend à Paris ce samedi soir.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre