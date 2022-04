Ettore Messina va prolonger deux ans à Milan

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

La Gazzetta dello Sport annonce qu'Ettore Messina va prolonger son contrat avec Milan pour deux années supplémentaires, ce que le principal intéressé à lui même confirmé. Le technicien italien de 62 ans est le coach des Lombards depuis l'été 2019. Il est désormais sous contrat jusqu'en juin 2024.

Le quadruple vainqueur de l'EuroLeague a conduit l'équipe à la troisième place de l'EuroLeague en 2021 et espère la ramener au Final Four cette saison, en plus de reconquérer le titre de champion d'Italie, remporté par la Virtus Bologne l'an passé. Milan a terminé troisième de la saison régulière de l'EuroLeague, avec 19 victoires en 28 matches, et possède le meilleur bilan de Serie A (20 victoires et 2 défaites) à l'heure actuelle.