EuroLeague / EuroCup : La saison officiellement terminée, la prochaine reprendra le 30 septembre

Comme le laissait présager la proposition de son PDG Jordi Bertomeu, les saisons 2019/20 d'EuroLeague et d'EuroCup s'arrêtent là. L'EuroLeague l'a confirmé dans un communiqué. Il n'y aura pas de champion pour cette saison stoppée depuis le 12 mars à cause du coronavirus.

L'EuroLeague a également annoncé que la saison 2020/21 débutera le 30 septembre pour l'EuroCup et le 1er octobre pour l'EuroLeague. Les 18 équipes de la compétition seront les mêmes qu'en 2019/20 :

A noter qu'en EuroCup, les huit formations qualifiées en quart de finale sont automatiquement qualifiée en EuroCup pour la saison prochaine. Cela veut dire que l'AS Monaco pourra toujours évoluer dans cette compétition. Les 16 autres équipes seront choisies en fonction des classements des ligues nationales.

"Sans aucun doute, c'est la décision la plus difficile que nous ayons eu à prendre au cours de nos 20 ans d'histoire, a commenté Jordi Bertomeu. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, nous avons été contraints d'interrompre la saison la plus réussie et la plus excitante de l'histoire du basketball européen. Cela vient après deux mois et demi au cours desquels toutes les parties prenantes de la ligue ont maintenu leur détermination et ont épuisé toutes les voies possibles pour offrir une saison complète et unique à nos fans, dont la passion est le moteur de tous nos efforts. C'est notre engagement et notre notre passion à chaque saison, et donc ne pas être à la hauteur des forces indépendantes de qui que ce soit est ce qui nous attriste le plus. Néanmoins, des données record montrant à quel point nos fans ont apprécié les matchs à ce jour nous donnent plus d'énergie que jamais pour commencer à planifier meilleure saison 2020/21.



Je suis particulièrement fier de la façon dont les communautés EuroLeague et EuroCup sont restées unies en des temps incroyablement difficiles. Fiers de nos clubs et de leur appropriation pour le courage dans leurs décisions et pour leur généreuse contribution à leurs communautés en ces temps difficiles. Fiers de nos partenaires commerciaux, qui ont démontré leur engagement continu et leur croyance en notre marque et en ce qu'elle représente. Fiers de nos joueurs, entraîneurs et arbitres qui ont été solidaires et compréhensifs tout au long. Fiers de nos fans, qui sont restés proches de nous et ont constamment exprimé à quel point ils souhaitaient que les compétitions reviennent. Il s'agit d'une communauté extraordinaire, et nous avons le privilège d'en faire partie.



Évidemment, nous avions de nombreuses motivations pour reprendre la saison 2019/20, mais dans une situation aussi exceptionnelle, nous devons faire passer la santé des gens avant tout autre intérêt : nos joueurs, nos entraîneurs, nos arbitres, nos clubs, leur personnel, notre personnel de la ligue, nos diffuseurs et toutes leurs familles. Ce faisant, nous restons fidèles à nos croyances et à ce que nous défendons.



Dans les mois à venir, nous n'avons qu'une seule mission : faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider nos communautés à revenir plus fortes et construire la meilleure version de nous-mêmes - sur et hors du terrain - pour quand nous pourrons retrouver les fans. Ce n'est pas une fin, mais plutôt un nouveau départ. "