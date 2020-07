Ex-MVP de Pro A, Devin Booker prolonge à Khimki Moscou

Après avoir conservé la star russe Alexey Shved, ainsi que son capitaine Sergey Monya et son vice-capitaine Egor Vyaltsev, Khimki Moscou prolonge son pivot titulaire Devin Booker (2,05 m, 29 ans). C'est ce qu'annonce le journaliste Donatas Urbonas, précisant que l'officialisation devrait vite intervenir.

Si Khimki a effectué une dernière saison décevante en Euroleague, avec une 7e place au moment de l'arrêt de la compétition malgré un effectif pléthorique, Booker, lui, a répondu présent. Installé dans le 5 majeur, il valait 11,6 points et 4,8 rebonds pour 13,9 d'évaluation en 22 minutes de jeu, confirmant qu'il avait la dimension pour être un pivot qui compte au plus haut niveau européen.

Révélé en France, un court passage à Nancy avant de rejoindre Bourg-en-Bresse (un an en Pro B avant de monter) puis Chalon, il avait été élu MVP de Pro A 2016 avec l'Élan. Intérieur puissant et tonique, il avait ensuite poursuivi sa progression au Bayern Munich, s'imposant en Eurocup puis en Euroleague. Avant de rejoindre la banlieue de la capitale russe l'été dernier.

