Excellent, Nando De Colo mène le Fenerbahçe à la victoire chez l'Anadolu Efes

EUROLEAGUE

Lors du derby d'Istanbul, joué dès la deuxième journée de l'EuroLeague, le Fenerbahçe s'est imposé contre son voisin de l'Anadolu Efes 80 à 71. L'équipe d'Igor Kokoskov s'est appuyée sur un excellent Nando De Colo (20 points à 7/13 aux tirs, 7 rebonds, 4 passes décisives, 3 interceptions, 4 balles perdues et 7 fautes provoquées pour 28 d'évaluation en 31 minutes) et a pris le dessus dans le deuxième quart-temps (12-26). Surtout, ils ont écrasé le domaine du rebond (48 prises à 24), ce qui a compensé leurs nombreuses pertes de balle (21), et se sont montrés très propres à 3-points (9/17).

"Après un bon début, on a fait un match catastrophique", a regretté le coach vaincu Ergin Ataman. Adrien Moerman a joué 31 minutes pour 7 points à 3/8, 6 rebonds et 4 fautes provoquées pour 9 d'évaluation en 31 minutes. Rodrigue Beaubois a lui fini à 11 points à 2/8 aux tirs et 6/6 aux lancers francs en 19 minutes.

Comme le CSKA Moscou, qui a battu le Maccabi Tel-Aviv 76-72, le Fener' compte deux victoires après deux matchs alors qu'un des autres favoris, le Real Madrid, a déjà perdu son deuxième match, encore contre une formation espagnole. A domicile, les joueurs de Pablo Laso se sont inclinés 93-77 contre Valence. Louis Labeyrie a cumulé 9 points à 3/5 et 6 rebonds en 20 minutes. En face, Fabien Causeur a marqué 2 points à 1/3 en 6 minutes.