Fabien Causeur est désormais le Français ayant joué le plus de matchs d'EuroLeague

Thomas Heurtel à l'arrêt depuis le début de saison, son ancien coéquipier de Vitoria Fabien Causeur (32 ans) en a profité pour lui passer à la place de "joueur français ayant disputé le plus de rencontres d'EuroLeague". Depuis jeudi soir et la défaite du Real Madrid chez le BC Khimki Region, le Breton a joué 212 rencontres, soit une de plus que Thomas Heurtel. Nando De Colo est troisième avec 184 matchs d'EuroLeague disputés.

