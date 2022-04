Fabien Causeur porte le Real Madrid à la victoire contre le Maccabi Tel-Aviv

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Le Real Madrid est bien entré dans ses playoffs d'EuroLeague. Les joueurs de Pablo Laso ont battu le Maccabi Tel-Aviv 84 à 74 ce mercredi lors du match 1 des quarts de finale. Ils ont dominé la rencontre en s'appuyant sur Fabien Causeur (20 points à 7/11 aux tirs dont 4/6 à 3-points, 4 rebonds et 5 passes décisives pour 21 d'évaluation en 26 minutes) et Guerschon Yabusele (15 points à 6/8, 4 rebonds et 4 balles perdues pour 12 d'évaluation en 30 minutes). L'adresse à 3-points a été phénoménale pour les locaux (16/29) qui ont battu leur record de 3-points marqués en playoffs d'EuroLeague. Le Maccabi Tel-Aviv, qui a eu du mal à mettre en place son collectif (12 passes décisives), va devoir trouver des solutions pour l'emporter lors du match 2, vendredi.