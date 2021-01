Fabien Causeur solide contre l'ALBA Berlin

Outre la bonne perf' de Joffrey Lauvergne en EuroLeague ce vendredi 29 janvier, Fabien Causeur (1,95m, 33 ans) a lui aussi été solide lors de la victoire du Real Madrid à l'ALBA Berlin (72-63). Dans une rencontre arbitrée par Joseph Bissang, le Brestois a terminé meilleur marqueur de la troupe de Pablo Lasso avec 13 points dont 2/5 à 3-points. Il a également délivré cinq passes décisives et il a pris deux rebonds en 28 minutes pour finir à 16 d'évaluation.

"On a contrôlé la rencontre pendant trente minutes (59-47, 30') mais dans le dernier quart-temps (perdu 16-13), nous n'avons pas réussi à scorer, a déploré l'ancien Choletais en conférence de presse. Ils ont changé leur défense et ils ont attaqué les dix dernières minutes avec plus d'énergie. C'était vraiment un match difficile. Mais dans les deux dernières minutes, notre expérience a fait la différence. C'est un succès important car le classement (en EuroLeague) est tellement serré que si vous perdez un match, vous êtes neuvième. Il faut continuer ainsi, à enchaîner les victoires et de bonnes choses arriveront."