Face à Baskonia, l'ASVEL décroche enfin sa première victoire en EuroLeague

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

À la peine depuis le début de saison, Lyon-Villeurbanne a enfin décroché son premier succès en EuroLeague (88-86), sur le parquet de Vitoria. Sans Paul Lacombe et Guerschon Yabusele, la troupe de T.J. Parker a lancé sa saison sur la scène européenne après trois revers contre Valence, Milan et le Zalgiris Kaunas. Une victoire d'autant plus prestigieuse qu'aucun club français n'avait gagné à Vitoria depuis 1985. Et c'était déjà l'ASVEL.

.@LDLCASVEL are the first French team in 35 years to win in Vitoria! pic.twitter.com/kJD08cL7ty — Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 5, 2020

Bien en jambes en début de rencontre (7-12, 4'), les Villeurbannais ont rapidement accentué leur avance grâce à une bonne relation 1-5 entre Antoine Diot (il égale son record de 7 passes) et Moustapha Fall (29-40, 16'). Sauf que les locaux n'ont pas tardé à revenir, en seulement deux minutes (40-40, 18') avec Pierria Henry (20 points) et Luca Vildoza (11 points) en tête de gondole.

Inconstant, l'ASVEL s'impose au finish

Avec un Charles Kahudi (15 points) toujours aussi précieux, les Rhodaniens ont refait un petit écart au retour des vestiaires (43-50, 22'). Mais une nouvelle fois, les coéquipiers de Tony Jekiri (23 points) sont revenus dans la partie. Encore en manque de constance, Norris Cole, auteur de deux jolies passes décisives à Moustapha Fall en fin de rencontre, et les siens ont fini par s'imposer après un money time longtemps indécis.

Magistral, le Bressan a égalé son record de sept passes décisives en EuroLeague, ce jeudi 5 novembre à Baskonia (photo : EuroLeague)