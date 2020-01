Face à un Youssoupha Fall record, Fenerbahçe enchaîne avec un Westermann en feu et un Lauvergne de retour

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Après sa victoire chez l'Olympiakos Le Pirée vendredi dernier, le Fenerbahçe Istanbul a enchaîné en s'imposant 79-65 à Vitoria jeudi soir pour la 18e journée de l'EuroLeague. Les Stambouliotes ont vite pris le dessus en servant Léo Westermann. Titulaire, le meneur alsacien a été idéalement trouvé par ses partenaires, dont Nando De Colo (11 points à 4/9 dont 3/4 à 3-points, 4 passes décisives, 3 rebonds et 6 fautes provoquées pour 11 d'évaluation en 29 minutes), pour marquer trois paniers à 3-points lors des 4 premières minutes. Il n'a jamais perdu "la main chaude" pour finir à 21 points à 7/8 derrière l'arc, en plus de 3 passes décisives en 21 minutes.

De manière générale, l'équipe de Zeljko Obradovic a été très adroite, finissant à un excellent 16/27 derrière la ligne des 6,75 m face aux Basques et son pivot franco-sénégalais Youssoupha Fall, auteur de son record de points en EuroLeague (18 points à 7/8, 5 rebonds, 4 fautes et 4 fautes provoquées pour 20 d'évaluation en 17 minutes).

Le troisième français du Fener', l'intérieur Joffrey Lauvergne, a réintégré le groupe après avoir été écarté sur les deux derniers matchs d'EuroLeague. En quasiment 10 minutes, il a cumulé 2 points à 1/1, 1 rebond et 2 passes décisives pour 5 d'évaluation.

Le Fenerbahçe n'est plus loin du Top 8

Avec 7 victoires en 18 matchs, le Fenerbahçe passe devant son adversaire du soir (qui a le même bilan) et n'est plus qu'à un succès du Top 8, même si l'Etoile Rouge de Belgrade, le BC Khimki Region, l'ASVEL et Valence (tous à 8 victoires et 9 défaites) doivent jouer ce vendredi. Avec notamment une opposition directe entre l'ASVEL et l'Etoile Rouge, à l'Astroballe. Les demi-finalistes de la saison précédente intègre petit à petit l'intérieur Malcolm Thomas (11 d'évaluation) et viennent de signer le super shooteur James Nunnally (5 minutes jeudi soir). De quoi progresser encore sachant que le MVP en titre Jan Vesely est actuellement à l'arrêt.

Dans les autres rencontres de la soirée, le leader madrilène poursuit sa série de victoires en ayant battu le Zalgiris Kaunas 88 à 82. Titulaire, Fabien Causeur a marqué 8 points à 3/5 en moins de 25 minutes.

Les résultats d'EuroLeague du jeudi 9 janvier :