Filip Petrusev attendu à l'Anadolu Efes

Tout juste sélectionné par les 76ers de Philadelphie en 50e position de la Draft NBA 2021, Filip Petrusev (2,11 m, 21 ans) devrait continuer sa carrière en Europe en ralliant l'Anadolu Efes Istanbul pour la saison 2021-2022, d'après Sportando. Après avoir dominé lors de sa première saison professionnelle avec le KK Mega Basket, terminant MVP de l'ABA League, le prospect cinq étoiles s'apprête donc à disputer l'EuroLeague.

Anadolu Efes Istanbul is expected to add Filip Petrusev, sources tell @Sportando