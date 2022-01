Gabriel Deck devrait faire son retour au Real Madrid

EUROLEAGUE

Crédit photo : FIBA

Pour le média espagnol El Chiringuito TV, l'affaire est déjà dans le sac. Gaby Deck (2,00 m, 26 ans) devrait s'engager avec le Real Madrid sous peu. Il devrait signer en Espagne pour deux saisons et demie.

L'argentin a déjà un CV impressionnant pour son âge : vice-champion du Monde 2019 avec l'Argentine, champion d'Espagne en 2018-2019, champion et MVP (2018) du championnat d'Argentine en 2015, 2017 et 2018... la liste est encore longue mais démontre le talent dont dispose Deck. A tel point que le Thunder d'Oklahoma City l'avait recruté en pleine saison EuroLeague l'an passé.

Aux côtés de Théo Malédon et d'autres jeunes talents, Gaby Deck n'a jamais pu montrer l'étendue de ce talent. Il n'a joué que 17 matches à cheval sur les deux dernières saisons du Thunder. Un passage exprès qui le pousse donc à rentrer en Espagne, à Madrid. Libre de tout contrat depuis le 5 janvier, l'Argentin n'aurait donc pas traîné en coulisses pour retrouver du travail. A Madrid, il avait souvent donné satisfaction avec par exemple 10 points, 3,6 rebonds et 1,4 passe décisive en 19 minutes de temps de jeu en moyenne en 2019-2020. Devant le Barça en Liga Endesa mais derrière eux en EuroLeague, le Real disposerait d'un atout de poids supplémentaire dans cette longue saison parsemée de cas de Covid-19 et de protocoles sanitaires.