Gaëtan Muller (ASVEL) : "Ai-je un message à envoyer à T.J ? Non"

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Le choix de remplacer Zvezdan Mitrovic par son assistant T.J. Parker, frère de l'actionnaire majoritaire et président de l'ASVEL Tony Parker, a fait l'object de nombreux commentaires. Alors forcément, le début de saison de l'équipe étant difficile en EuroLeague principalement (5 défaites en 6 matchs), ces commentaires négatifs se multiplient après les rencontres. Surtout quand les performances de l'équipe sont mauvaises, comme cette semaine contre l'Etoile Rouge de Belgrade (68-89) mercredi puis le Zénith Saint-Pétersbourg (53-66) ce vendredi. Mais pas de quoi remettre en cause le choix du staff. Le président délégué Gaëtan Muller, interrogé par Le Progrès, n'a pas voulu ajouter de la pression à son jeune entraîneur (36 ans), même s'il a qualifié la semaine de "mauvaise".

"On sait que dans une saison, il y a des hauts et des bas. Il y a des moments durs, nous y sommes, mais la saison sera longue. Ai-je un message à envoyer à T.J ? Non. Le message, c’est à l’équipe que je l’adresse. Nous sommes derrière elle et T.J., il faut qu’elle se libère. On ne va pas lâcher, en sachant que nous avons la chance d’enchaîner très vite."

Reste que la semaine qui arrive s'annonce déjà décisive pour l'ASVEL, qui se déplace chez l'ALBA Berlin pour y jouer mercredi et reçoit l'Olympiakos Le Pirée vendredi. Ces deux adversaires sont "prenables" sur le papier. En cas de défaites, l'équipe serait déjà hors course pour les playoffs après 10 journées. Et le staff évidemment sous pression.