Galatasaray et l'Izmit Belediyespor forfait pour la première bulle sanitaire

Alors que la saison d'EuroLeague féminine démarre mardi, la FIBA Europe a annoncé que deux des équipes ne seraient pas présentes dans les bulles sanitaires cette semaine à cause de problèmes liés à la COVID-19 ces derniers temps. En effet, le Galatasaray Istanbul n'ira pas à Sopron pour affronter ses adversaires du groupe D alors que l'Izmit Belediyespor ne se rendra pas dans la ville voisine d'Istanbul pour faire face aux autres formations du groupe A. La FIBA Europe va devoir prendre des décisions concernant les matchs non joués cette semaine, comme Bourges - Galatasaray.

