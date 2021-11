Grosse défaite pour Milan à Kazan, Barcelone revient dans le trio de tête

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

Outre la défaite de Monaco chez le Maccabi Tel-Aviv ou le succès de l'Anadolu Efes Istanbul face à l'Olympiakos Le Pirée, le leader de l'EuroLeague (avant la 10e journée), Milan, a été corrigé lors de son déplacement à Kazan. Face à la puissance physique et athlétique russe, l'équipe d'Ettore Messina a subi toute la soirée. Jusqu'à limité à un match record à 7 points, l'ancien joueur NBA O.J. Mayo en a profité pour s'illustrer avec 20 points marqués.

"Ils étaient meilleurs dans chaque partie du match, a reconnu Ettore Messina. Et nous n'avons eu aucune chance dès la première minute. Chaque équipe vit des nuits horribles au cours d'une si longue saison. C'était notre tour ce soir. Nous allons aller vers l'avant. Nous avons un match dans 48 heures et nous devons nous y préparer."

Au classement, Milan est donc rejoint par le Real Madrid et le FC Barcelone avec 8 victoires en 10 matches. Défait par Valence dimanche en championnat d'Espagne, Barcelone a battu le CSKA Moscou 81 à 73. C'est dans le dernier quart-temps que Nikola Mirotic (21 points à 7/11 aux tirs et 8 rebonds pour 27 d'évaluation) et les siens ont pris le dessus (30-13).

Enfin, notons la victoire du Zénith Saint-Pétersbourg 75 à 66 contre l'ALBA Berlin. L'équipe russe est bien classée avec 7 victoires et 3 défaites.