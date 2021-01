Grosse victoire de Bourges sur Galatasaray, qui reste en course pour la qualification

EUROLEAGUE

Crédit photo : Olivier Martin

Après trois défaites en trois manches, Bourges n'a plus le droit à l'erreur dans le groupe D en EuroLeague. Les Berruyères ont remporté la première manche contre Galatasaray (87-80) avant de les retrouver au Prado ce vendredi.

Si la partie a été accrochée par une équipe turque qui compte des très grosses joueuses du circuit international comme Epiphanny Prince (20 points) et Angel McCoughtry (11), les locales ont fait la différence dans le dernier quart-temps (26-16) grâce notamment à l'adresse Elin Eldebrink (14) et l'anticipation de Sarah Michel (12). Mais c'est l'ensemble des neuf joueurs d'Olivier Lafargue qui ont contribué à ce beau succès, à l'image d'Isabelle Yacoubou, efficace et complète (17 points à 4/5, 5 rebonds et 4 passes décisives pour 23 d'évaluation en 19 minutes), et Elodie Godin, qui n'a pas marqué mais a grandement apporté (0/1 au tir mais 8 rebonds et 5 passes décisives en 25 minutes).

Ce vendredi, Bourges tentera de faire le 2/2 contre Galatasaray afin de potentiellement passer devant les Stambouliotes dans ce groupe D.