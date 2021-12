Guerschon Yabusele donne la victoire au Real Madrid sur un service de Thomas Heurtel

EUROLEAGUE

Le Real Madrid passe en tête de l'EuroLeague en attendant le résultat du match entre le FC Barcelone sur le parquet de l'Anadolu Efes Istanbul ce vendredi soir. Les joueurs de Pablo Laso ont eu chaud mais finalement, grâce à un ultime panier de Guerschon Yabusele, ils sont passés devant pour l'emporter 72-70. L'ailier-fort français, encore auteur d'un bon match (15 points à 7/12 aux tirs, 5 rebonds, 3 interceptions et 3 fautes provoquées pour 17 d'évaluation en 28 minutes), a débordé Ante Zizic au premier pas après avoir été trouvé par Thomas Heurtel. Ce dernier a également été décisif, avec deux paniers à 3-points important, pour conclure une belle sortie (15 points à 6/13, 5 rebonds et 5 passes décisives pour 13 d'évaluation en 22 minutes).

Outre le duo d'ex-Villeurbannais, Vincent Poirier a également apporté 11 points à 4/4 aux tirs, 5 rebonds, 3 balles perdues et 3 fautes provoquées pour 14 d'évaluation en moins de 20 minutes et Fabien Causeur a été responsabilisé (4 points à 1/4 et 2 passes décisives en 26 minutes).

Dans les autres rencontres de la soirée, outre les défaites de l'ASVEL et Monaco à l'extérieur, on notera que le CSKA Moscou s'est facilement jouer du Panathinaikos Athènes et que le Zalgiris Kaunas a signé sa troisième victoire de la saison contre une équipe de Baskonia qui reste sur 7 revers sur les 8 dernières journées.

Les résultats de la 13e journée de l'EuroLeague :