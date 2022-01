Guerschon Yabusele élu MVP du mois de janvier 2022 en EuroLeague

EUROLEAGUE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Guerschon Yabusele (1,98 m, 25 ans) a été élu MVP du mois de janvier en EuroLeague. L'ailier-fort est l'un des principaux responsables de la première place de son équipe, le Real Madrid, dans la compétition. Une place que la formation de Pablo Laso a sécurisé sur ce premier mois de l'année 2022 avec quatre victoires en quatre matches, leur permettant de compter 18 succès après 21 matches. Le natif de Dreux a terminé avec la meilleure évaluation des siens sur ce mois ci (un cumul de 74, soit 18,5 par match) et son récent double-double à Monaco (18 points et 10 rebonds pour 27 d'évaluation) n'a fait que le confirmer.

Joueur le plus utilisé de l'équipe, l'international français a parfaitement compensé les absences longue durée des autres postes 4, Anthony Randolph et Trey Thompkins, et reste titulaire malgré leur retour. Le Real Madrid n'a pas manqué de le prolonger jusqu'en 2025 au vue de ses excellentes performances cette saison sous sa tunique blanche. C'est seulement la troisième fois qu'un joueur français est MVP du mois en EuroLeague. Nando De Colo l'a déjà été à plusieurs reprises, ainsi que Thomas Heurtel.