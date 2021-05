Guerschon Yabusele irait au Real Madrid, s'il ne retourne pas en NBA

Convoité un peu partout en Europe, Guerschon Yabusele (1,98 m, 25 ans) aurait une option privilégiée s'il venait à rester en EuroLeague plutôt qu'à retourner en NBA. Selon le journaliste lituanien Donatas Urbonas, l'ailier-fort de l'ASVEL irait probablement au Real Madrid avec qui il est en négociations avancées. L'international français suivrait ainsi le même chemin qui amène Thomas Heurtel de Villeurbanne à Madrid, rejoignant deux autres Français sur place, Fabien Causeur et Vincent Poirier, pour former un noyau tricolore au sein de l'équipe de Pablo Laso.

Pour sa première saison complète en EuroLeague, Guerschon Yabusele s'est montré sous un beau jour, tournant à 11 points à 46,5% de réussite aux tirs et 4,2 rebonds en 25 minutes. En Jeep ELITE, il monte en puissance avec une efficacité remarquable (62,6% aux tirs, dont 55,4% à 3-points), ce qui lui a notamment offert un ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo cet été.

