Guerschon Yabusele prolonge au Real Madrid jusqu'en juin 2025

EUROLEAGUE

Crédit photo : EuroLeague

C'est désormais officiel. Guerschon Yabusele (1,98 m, 26 ans) prolonge l'aventure avec le Real Madrid pour les trois prochaines saisons. L'ailier-fort français est désormais lié au club madrilène jusqu'en juin 2025. Arrivé à l'été dernier en provenance de l'ASVEL, pour un contrat d'un an seulement, le vice-champion olympique a multiplié les bonnes performances en EuroLeague, terminant avec la meilleure évaluation (22) lors de la victoire des siens face à Milan, pour son dernier match à ce jour dans la compétition.

Avec une moyenne de 12,4 points par match en EuroLeague, et surtout 28 minutes par rencontre, soit le plus gros temps de jeu madrilène, le natif de Dreux est d'ores et déjà un membre clé du dispositif de Pablo Laso, le coach de la "maison blanche".