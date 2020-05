Guerschon Yabusele rempile à l'ASVEL

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Infinity Nine Media Alexia Leduc

Arrivé à l'ASVEL peu avant l'arrêt de la saison 2019/20, Guerschon Yabusele (2,03 m, 24 ans) n'a pu y jouer que quatre matchs. Mais quatre matchs qui en ont appelé d'autres. Car l'ailier-fort vient de se réengager pour le club rhodanien selon nos informations.

Après quatre saisons passées entre le championnat chinois, la D-League et la NBA, le natif de Dreux va donc se stabiliser en Jeep ELITE et EuroLeague sous les couleurs du club le plus titré de l'histoire du basketball français. L'international français passé par le centre de formation de la Chorale de Roanne et le Rouen Métropole Basket va tenter de s'imposer aux côtés de Livio Jean-Charles au poste 4. Une grosse saison entre sur les bords du Rhône et de la Saône pourrait lui permettre de se faire sa place parmi les 12 internationaux pour les Jeux olympiques 2021.